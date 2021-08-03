Сотрудницу госинспекции труда из Самары осудили за взятки

В Самаре суд вынес приговор сотруднице госинспекции труда, которую обвиняли в получении взяток. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

С ноября 2019 г. по февраль 2020 г. О.Калачева неоднократно получала деньги - всего 40 тыс. руб. - от директора ООО. За это инспектор должна была "закрыть глаза" на допуск работника, не прошедшего обучение по охране труда и необходимые медосмотры. Деньги перечисляли на банковскую карту ее родственницы.

Суд назначил Калачевой четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 300 тыс. рублей.