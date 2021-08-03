Сотрудницу госинспекции труда из Самары осудили за взятки

В Самаре суд вынес приговор сотруднице госинспекции труда, которую обвиняли в получении взяток. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
С ноября 2019 г. по февраль 2020 г. О.Калачева неоднократно получала деньги - всего 40 тыс. руб. - от директора ООО. За это инспектор должна была "закрыть глаза" на допуск работника, не прошедшего обучение по охране труда и необходимые медосмотры. Деньги перечисляли на банковскую карту ее родственницы.
Суд назначил Калачевой четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 300 тыс. рублей.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!