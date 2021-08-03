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Сотрудницу госинспекции труда из Самары осудили за взятки Экс-начальник МУ МВД "Сызранское" Андрей Гусаров получил семь лет колонии Прокуратура подала жалобу на приговор фигуранту дела о грязной нефти В Самаре будут судить подозреваемого в сбыте наркотиков с помощью "закладок" Прокуратура подала жалобу на приговор Александру Кирилину

Суды Происшествия

Сотрудницу госинспекции труда из Самары осудили за взятки

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор сотруднице госинспекции труда, которую обвиняли в получении взяток. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

С ноября 2019 г. по февраль 2020 г. О.Калачева неоднократно получала деньги - всего 40 тыс. руб. - от директора ООО. За это инспектор должна была "закрыть глаза" на допуск работника, не прошедшего обучение по охране труда и необходимые медосмотры. Деньги перечисляли на банковскую карту ее родственницы.

Суд назначил Калачевой четыре года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 300 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Z9 Yx 08 июля 2021 21:16 Сотрудница госпожнадзора получила в Тольятти четыре года колонии и лишилась офицерского звания

Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы

Сергей Бардаев 30 июня 2021 16:37 Самарец, насмерть сбивший следователя, пытается оспорить приговор

Беспредел полный

Александр Калинов 30 июня 2021 07:33 Приговор по делу о мошенничестве в банке "Волга-Кредит" устоял в областном суде

зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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