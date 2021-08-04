В Самарской области в ближайшие сутки прогнозируется гроза и +40°C

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К середине недели с западных районов Европейской территории России к берегам Волги подойдет холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями и грозами и активно начнет оттеснять горячий воздух на восток. В последующие дни в Самарской области атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся, жара спадет, сообщает Приволжское УГМС.