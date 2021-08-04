В Самарской области в ближайшие сутки прогнозируется гроза и +40°C

К середине недели с западных районов Европейской территории России к берегам Волги подойдет холодный атмосферный фронт с кратковременными дождями и грозами и активно начнет оттеснять горячий воздух на восток. В последующие дни в Самарской области атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся, жара спадет, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 4 августа, переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с. При грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха 29...34 °C. Местами на востоке области 40°C.
В четверг, 5 августа, ночью переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 15...20 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 24...29 °C.
В пятницу, 6 августа, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с м/с. Температура воздуха 12...17 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный 7-12 м/с м/с. Температура воздуха 24...29 °C.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.