Жара в регионе побила рекорд 2010 года

В Кинель-Черкасском районе 3 августа перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.
На метеостанции зафиксирован рекорд в 40,4°С (в 2010 г. - 39°С). Также превышение максимума отмечено в Ново-Девичьем - 37,5°С, что выше предыдущего значения на 1°С.
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Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.