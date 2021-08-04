Жара в регионе побила рекорд 2010 года

В Кинель-Черкасском районе 3 августа перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает Приволжское УГМС.

На метеостанции зафиксирован рекорд в 40,4°С (в 2010 г. - 39°С). Также превышение максимума отмечено в Ново-Девичьем - 37,5°С, что выше предыдущего значения на 1°С.