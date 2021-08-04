16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Большой Черниговке подрядчик по ремонту дорог попал в "черный список", сорвав контракт Сызранца, сломавшего в пьяной драке ногу оппоненту бильярдным кием, обязали выплатить 80 тыс. рублей за причиненный ущерб Жара в регионе побила рекорд 2010 года В Самарской области в ближайшие сутки прогнозируется гроза и +40°C Участники международного молодежного форума российских соотечественников представили совместные проекты

Общество

Сызранца, сломавшего в пьяной драке ногу оппоненту бильярдным кием, обязали выплатить 80 тыс. рублей за причиненный ущерб

СЫЗРАНЬ. 4 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области судебные приставы помогли мужчине получить компенсацию морального вреда, причиненного преступлением по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Сумма долга составила более 82 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Игра в бильярд в кафе-баре двух мужчин из Сызрани переросла в пьяную ссору. На почве возникшей неприязни один из них открутил от бильярдного кия нижнюю часть, турняк, и ударил им другого. В результате у потерпевшего диагностировали перелом правого надколенника. Виновному было назначено наказание в виде лишения свободы. Также суд обязал его выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда — более 82 тысяч рублей.

Но добровольно мужчина так и не погасил задолженность. В итоге пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, о розыске счетов и наложении ареста на деньги должника. По месту работы мужчины судебный пристав направил постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы в размере удержания 50%. 

"В результате принятых мер принудительного исполнения должник полностью компенсировал моральный вред в размере более 82 тысяч рублей, а также оплатил исполнительский сбор", — отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Андрей Сухов 12 июля 2021 13:11 ГУ МВД России по Самарской области: как уберечься от телефонных аферистов

Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.

Фото на сайте

Исчезающая деревня Черёмушки

Исчезающая деревня Черёмушки

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

В Саратовской области открылась «Туриада-2021»

Парад Победы-2021 в Самаре

Парад Победы-2021 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5