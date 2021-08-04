Сызранца, сломавшего в пьяной драке ногу оппоненту бильярдным кием, обязали выплатить 80 тыс. рублей за причиненный ущерб

В Самарской области судебные приставы помогли мужчине получить компенсацию морального вреда, причиненного преступлением по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Сумма долга составила более 82 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Игра в бильярд в кафе-баре двух мужчин из Сызрани переросла в пьяную ссору. На почве возникшей неприязни один из них открутил от бильярдного кия нижнюю часть, турняк, и ударил им другого. В результате у потерпевшего диагностировали перелом правого надколенника. Виновному было назначено наказание в виде лишения свободы. Также суд обязал его выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда — более 82 тысяч рублей.

Но добровольно мужчина так и не погасил задолженность. В итоге пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, о розыске счетов и наложении ареста на деньги должника. По месту работы мужчины судебный пристав направил постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы в размере удержания 50%.

"В результате принятых мер принудительного исполнения должник полностью компенсировал моральный вред в размере более 82 тысяч рублей, а также оплатил исполнительский сбор", — отмечается в сообщении.