Сызранца, сломавшего в пьяной драке ногу оппоненту бильярдным кием, обязали выплатить 80 тыс. рублей за причиненный ущерб

В Самарской области судебные приставы помогли мужчине получить компенсацию морального вреда, причиненного преступлением по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Сумма долга составила более 82 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Игра в бильярд в кафе-баре двух мужчин из Сызрани переросла в пьяную ссору. На почве возникшей неприязни один из них открутил от бильярдного кия нижнюю часть, турняк, и ударил им другого. В результате у потерпевшего диагностировали перелом правого надколенника. Виновному было назначено наказание в виде лишения свободы. Также суд обязал его выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда — более 82 тысяч рублей.
Но добровольно мужчина так и не погасил задолженность. В итоге пристав вынес постановления о взыскании исполнительского сбора, о розыске счетов и наложении ареста на деньги должника. По месту работы мужчины судебный пристав направил постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы в размере удержания 50%.
"В результате принятых мер принудительного исполнения должник полностью компенсировал моральный вред в размере более 82 тысяч рублей, а также оплатил исполнительский сбор", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.