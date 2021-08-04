РГС Банк запустил сервис купли-продажи авто между физлицами на маркетплейсе Bankauto.ru

На маркетплейсе РГС Банка реализована возможность совершения сделок по продаже и приобретению автомобилей между частными лицами. Теперь на Bankauto.ru можно легко и безопасно продать свой автомобиль или купить проверенную машину у владельца "с рук". Достаточно подать объявление или выбрать понравившийся автомобиль, а все сопутствующие процессу шаги поможет осуществить сервис РГС Банка.

Информацию о продаже авто можно разместить совершенно бесплатно и мгновенно получить онлайн-оценку с указанием ориентировочной стоимости машины. Видимость объявления удобно регулируется: по желанию продавца оно может быть видно всем посетителям платформы или только дилерам, что избавит от общения с перекупщиками и длительных показов авто.

Если машину нужно продать оперативно, то дилерские центры могут выкупить ее за 1 день и помочь с выбором нового автомобиля в случае необходимости. Продуманный интерфейс личного кабинета позволяет получать предложения от дилеров онлайн и самостоятельно выбирать оптимальные условия сделки, принимая то или иное предложение. В дальнейшем на маркетплейсе появится первичный фильтр сортировки объявлений владельцев и дилеров, а также будет запущен функционал безопасной сделки с банковской гарантией.

Основное преимущество маркетплейса РГС Банка для покупателей автомобилей у частных лиц — интуитивно понятная и прозрачная система: от выбора машины до одобрения кредита в случае необходимости. Любой понравившийся автомобиль легко проверить, например, узнать про историю обслуживания или аварийное прошлое (ДТП, пробег и пр.), а рассмотрение заявки на кредит займет не более 15 минут. Финансирование можно получить на срок от 12 до 60 месяцев и на сумму от 100 тысяч до 3 млн рублей, по выгодной ставке от 5,9% годовых. При этом отсутствуют требования по стоимости автомобиля, стране производства, марке ТС, а также первоначальному взносу.

"Мы стремимся сделать Bankauto.ru универсальной платформой, на который клиент может получить все услуги автомобильного сегмента в одном месте. Это значительно экономит время и ускоряет процесс купли-продажи машины. Каждая отдельная функция маркетплейса продумана под определенную потребность автолюбителя и реализуется с максимальным комфортом для наших пользователей. На платформе присутствуют только проверенные пользователи и автомобили, а онлайн-оценка авто и публикация объявлений бесплатны. Клиенту остается только зайти на сайт, воспользоваться сервисом и один раз встретиться с продавцом, покупателем или дилером для завершения сделки", — отметила член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая.