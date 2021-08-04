В акции "Лучшие УК и ТСЖ" принимают участие свыше 50 организаций Самарской области

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" завершил прием заявок на участие в акции "Лучшие УК и ТСЖ-2021". В этом году на главные призы от энергокомпании претендуют 53 управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ) из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Напомним, акция "Лучшие УК и ТСЖ" в Самарской области проходит третий год подряд. Ее участниками могут стать обслуживающие организации, имеющие договор теплоснабжения с Самарским филиалом АО "ЭнергосбыТ Плюс".

"Для победы в конкурсе достаточно иметь высокий процент комплектации приборами учета жилого фонда, качественно выполнять рекомендации по подготовке к отопительному сезону и добросовестно соблюдать платежную дисциплину. По этим и ряду других критериев комиссия из числа экспертов энергокомпании оценит всех заявившихся кандидатов", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Григорий Чернов.

Шорт-лист лидеров конкурса станет известен до 20 сентября, и к концу ноября будут определены победители 2021 года. Главными призами конкурса станут сертификаты на приобретение материалов и техники для обслуживания придомовых территорий.