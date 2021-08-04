За первые 6 месяцев в регионе умерло на 20% самарцев больше, чем в прошлом году

С января по май 2021 года число родившихся в Самарской области по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. сократилось на 2,5%. При этом количество умерших жителей выросло на 21%, превысив число родившихся вдвое. Информацию об этом опубликовал Самарастат в докладе о социально-экономическом положении региона.

Так, с января по май 2021 г. в Самарской области родилось 10772 человека, в то время как в 2020-м — 11048 человек. Количество умерших за первые шесть месяцев нынешнего года — 22068 человек (на 3835 жителя больше, чем в 2020 г), из этого числа — 52 ребенка до одного года (против 45 детей в прошлом году).

"В январе–мае 2021 года естественная убыль населения наблюдалась во всех городских округах и муниципальных районах Самарской области за исключением Волжского района (в том числе пгт Рощинский и пгт Стройкерамика)", — отмечается в сообщении.

При этом браков за первые шесть месяцев зарегистрировано на 931 ед. (или на 22,3%) больше — 5099. Разводов также стало больше, чем в прошлом году на 1311 случаев или на 31,8% (5432 против 4121 в 2020-м).

"В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 1065 распавшихся (в январе–мае 2020 года — 989)", — констатировали в органе статистики.