В 22,6 раза: в Самарской области резко увеличился миграционный прирост

С января по май 2021 г. на территории Самарской области зафиксирован миграционный прирост. По сравнению с аналогичным периодом-2020 он увеличился в 22,6 раза за счет стран СНГ. Это произошло в связи с увеличением прибывших из СНГ на 5,1% и сокращением выбывших на 29,3%, сообщили в Самарастате.
"Миграционный прирост при обмене населением со странами СНГ составил 1810 человек, с другими зарубежными странами — 67 человек, — прокомментировали в органе статистики. — Большую часть миграционного прироста, сложившегося в результате обмена населением со странами СНГ, составляют мигранты из Таджикистана (603 человека), Казахстана (377 человек), Армении (255 человек), Узбекистана (178 человек) и Азербайджана (156 человек)".
Последние комментарии
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.