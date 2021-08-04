В 22,6 раза: в Самарской области резко увеличился миграционный прирост

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С января по май 2021 г. на территории Самарской области зафиксирован миграционный прирост. По сравнению с аналогичным периодом-2020 он увеличился в 22,6 раза за счет стран СНГ. Это произошло в связи с увеличением прибывших из СНГ на 5,1% и сокращением выбывших на 29,3%, сообщили в Самарастате.