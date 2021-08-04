Жительница Самарской области купила героин с помощью телефона знакомого

Кинель-Черкасский районный суд Самарской области вынес приговор женщине, которую обвиняли в приобретении наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В апреле 2021 г. обвиняемая воспользовалась мобильником знакомого и заказала через интернет героин на сумму 11,4 тыс. руб., а также попросила владельца телефона оплатить посылку его картой. Позже женщина забрала из тайников три свертка с 7,04 г героина.

В суде сельчанка полностью признала вину. В итоге ей назначили два года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.