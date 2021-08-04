Первый этап строительства магистрали "Центральная" оценивается в 14 млрд рублей

В среду, 4 августа, губернатор Самарской области в прямом эфире "Эха Москвы в Самаре" заявил, что регион рассчитывает на получение инфраструктурных бюджетных кредитов, чтобы завершить глобальные проекты дорожного строительства.
"Президент в своем послании отметил, что регионы, которые успешно справляются с бюджетным планированием, сокращают уровень государственного долга, а мы именно такой регион, должны получать больше из федерального бюджета. У нас уровень коммерческого долга не превышает 25%. И мы претендуем на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Один из заявленных проектов — это магистраль "Центральная". Первый этап строительства оценивается в 14 млрд рублей. Кроме этого, мы заявили и метро. Сегодня метро убыточно, но мы хотим завершить три станции — и "Самарскую", и "Алабинскую", и до "Театральной" дойти", - поделился планами Дмитрий Азаров.
Всего область подготовила заявок на 70 млрд рублей.
"Лимит, который региону доведен, превышает 10 млрд руб., это повыше, чем у большинства субъектов РФ, но недостаточно. Но, думаю, что не все субъекты выберут этот лимит, и мы будем получать денег больше", — считает губернатор.
Напомним, проектно-сметная документация на первый этап строительства магистрали "Центральной" протяженностью 15 км уже разработана.
Последние комментарии
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
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