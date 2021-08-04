Первый этап строительства магистрали "Центральная" оценивается в 14 млрд рублей

В среду, 4 августа, губернатор Самарской области в прямом эфире "Эха Москвы в Самаре" заявил, что регион рассчитывает на получение инфраструктурных бюджетных кредитов, чтобы завершить глобальные проекты дорожного строительства.

"Президент в своем послании отметил, что регионы, которые успешно справляются с бюджетным планированием, сокращают уровень государственного долга, а мы именно такой регион, должны получать больше из федерального бюджета. У нас уровень коммерческого долга не превышает 25%. И мы претендуем на получение инфраструктурных бюджетных кредитов. Один из заявленных проектов — это магистраль "Центральная". Первый этап строительства оценивается в 14 млрд рублей. Кроме этого, мы заявили и метро. Сегодня метро убыточно, но мы хотим завершить три станции — и "Самарскую", и "Алабинскую", и до "Театральной" дойти", - поделился планами Дмитрий Азаров.

Всего область подготовила заявок на 70 млрд рублей.

"Лимит, который региону доведен, превышает 10 млрд руб., это повыше, чем у большинства субъектов РФ, но недостаточно. Но, думаю, что не все субъекты выберут этот лимит, и мы будем получать денег больше", — считает губернатор.

Напомним, проектно-сметная документация на первый этап строительства магистрали "Центральной" протяженностью 15 км уже разработана.