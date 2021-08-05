Собака из Самары готовится стать чемпионом Книги рекордов России

Владелец собаки породы московская сторожевая Николай Еремин подал заявку в Книгу рекордов России. В свои 10 месяцев питомец Грей в холке достигает 92 см и весит 65 килограммов.

Николай Еремин всегда мечтал о большой собаке. Но квартира в многоэтажке не позволяла завести такого питомца. И вот когда появился свой дом, стал искать щенка. Остановился на породе московская сторожевая. Собаки эти дружелюбные, социализированные, к тому же хорошие охранники. "Обращался я к самарским заводчикам, но их мало, и пометы мне не понравились, — рассказывает Николай. - Стал искать щенка по России. И нашел в Томске".

"Выбрал самого крупного, с необычным плащевым окрасом. Назвал щенка Греем. На воздухе, приволье, с хорошим аппетитом и занятиями он вырос в красивую, крупную собаку. Да перерос своих сородичей. Если Грею присудят звание чемпиона, то можно будет подать заявку и в Книгу рекордов Гиннесса", - с гордостью говорит Николай.