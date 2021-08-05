Собака из Самары готовится стать чемпионом Книги рекордов России

Владелец собаки породы московская сторожевая Николай Еремин подал заявку в Книгу рекордов России. В свои 10 месяцев питомец Грей в холке достигает 92 см и весит 65 килограммов.
Николай Еремин всегда мечтал о большой собаке. Но квартира в многоэтажке не позволяла завести такого питомца. И вот когда появился свой дом, стал искать щенка. Остановился на породе московская сторожевая. Собаки эти дружелюбные, социализированные, к тому же хорошие охранники. "Обращался я к самарским заводчикам, но их мало, и пометы мне не понравились, — рассказывает Николай. - Стал искать щенка по России. И нашел в Томске".
"Выбрал самого крупного, с необычным плащевым окрасом. Назвал щенка Греем. На воздухе, приволье, с хорошим аппетитом и занятиями он вырос в красивую, крупную собаку. Да перерос своих сородичей. Если Грею присудят звание чемпиона, то можно будет подать заявку и в Книгу рекордов Гиннесса", - с гордостью говорит Николай.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров