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Арестовано оборудование и денежные средства ПК "Родник" "Фон Бекон" меняет директора Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов" Представитель конкурсного управляющего СК "Родник": Александр Милеев являлся бенефициаром Александру Милееву грозит субсидиарка на 3,7 млрд руб. по долгам "Родника"

Пищевая промышленность АПК и пищепром

Арестовано оборудование и денежные средства ПК "Родник"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд наложил арест на 950 единиц оборудования и на денежные средства ООО "ПК "Родник" в размере 3,26 млрд рублей. В эту сумму оцениваются долги банкротящегося ООО "Самарский комбинат "Родник" перед кредиторами.

Фото: Михаил Новоселов

С требованием обеспечительных мер обратилось некое московское ООО "Градус". В частности, компания добилась запрета отчуждать технологическое оборудование ПК "Родник". Оборудование для производства алкогольной продукции было приобретено у ООО "СК Родник" через Михаила Черенкова на торгах ООО "Аполло" (ранее называлось СК "Родник").

Однако, по информации ИАС Seldon.Basis, у ПК "Родник" уже сменился собственник. Им стал президент Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Самарской области Александр Гурьянов. Правда, его доля (100% уставного капитала в 80 млн руб.) находится в залоге у Александра Баженова - совладельца ООО "Промтех". Последнее, как рассказывал в интервью Волга Ньюс экс-директор самарского завода и ГК "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана, являлось фактическим владельцем недвижимого имущества "Родника".

Напомним, что ООО "Поволжский комбинат "Родник" появилось накануне банкротства ООО "СК "Родник" по тому же адресу ул. Ветлянская, 50. Обе компании аффилированы депутату губдумы Александру Милееву, которого также привлекают к субсидиарной ответственности. "Градус" также намерен привлечь к субсидиарной ответственности Поволжский комбинат "Родник".

Гид потребителя

Последние комментарии

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Макс Кошкин 08 июля 2015 10:06 Ольга Гольчикова: "Если будет принят закон об ограничении продажи пива в ПЭТ-упаковке свыше 0,5 л - потери самарского филиала "Балтики" будут значительными"

Хотя что "Крылья" будут продолжать поддерживать—вот это хорошо.

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