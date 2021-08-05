Арестовано оборудование и денежные средства ПК "Родник"

Арбитражный суд наложил арест на 950 единиц оборудования и на денежные средства ООО "ПК "Родник" в размере 3,26 млрд рублей. В эту сумму оцениваются долги банкротящегося ООО "Самарский комбинат "Родник" перед кредиторами.

С требованием обеспечительных мер обратилось некое московское ООО "Градус". В частности, компания добилась запрета отчуждать технологическое оборудование ПК "Родник". Оборудование для производства алкогольной продукции было приобретено у ООО "СК Родник" через Михаила Черенкова на торгах ООО "Аполло" (ранее называлось СК "Родник").

Однако, по информации ИАС Seldon.Basis, у ПК "Родник" уже сменился собственник. Им стал президент Федерации смешанного боевого единоборства (ММА) Самарской области Александр Гурьянов. Правда, его доля (100% уставного капитала в 80 млн руб.) находится в залоге у Александра Баженова - совладельца ООО "Промтех". Последнее, как рассказывал в интервью Волга Ньюс экс-директор самарского завода и ГК "Кристалл-Лефортово" Павел Сметана, являлось фактическим владельцем недвижимого имущества "Родника".

Напомним, что ООО "Поволжский комбинат "Родник" появилось накануне банкротства ООО "СК "Родник" по тому же адресу ул. Ветлянская, 50. Обе компании аффилированы депутату губдумы Александру Милееву, которого также привлекают к субсидиарной ответственности. "Градус" также намерен привлечь к субсидиарной ответственности Поволжский комбинат "Родник".