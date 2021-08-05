Елена Шмелева в Самаре заявила о важности включения детских спортсекций в налоговый вычет

Родители детей, которые занимаются в спортивных организациях, теперь имеют право оформить налоговый вычет. Об этом напомнила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая сегодня работает в Самаре.
В ходе знакомства с опытом работы Регулярной футбольной любительской лиги Шмелева напомнила, что соответствующий закон начал действовать с 1 августа.
"Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях", - сообщила Елена Шмелева.
ОНФ проследит за тем, чтобы секции были включены в соответствующую нормативную базу в регионах. Порядок получения социального налогового вычета на занятия спортом будет таким же, как и по другим социальным вычетам. Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уплаченный в течение года НДФЛ. Инициаторами введения социального налогового вычета в качестве одной из мер стимулирования россиян к занятиям спортом выступали активисты Народного фронта.
Тема спортивного налогового вычета по НДФЛ прорабатывалась с 2017 года, в рамках различных экспертных мероприятий. Эксперты ОНФ неоднократно отмечали, что важную роль в увеличении доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, будет играть возможность получения нашими гражданами налогового вычета по НДФЛ.
Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле. Предполагается, что налоговый вычет будет стимулировать россиян на регулярные занятия спортом. Перечень социальных налоговых вычетов дополняется вычетом, предоставляемым на доходы, уплаченные за физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе оказанные детям в возрасте до 18 лет.
Напомним, сегодня сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева работает в Самарской области. В программе визита - посещение образовательных учреждений, регионального центра "Вега" (работает по модели Образовательного центра "Сириус"), встречи с молодыми учеными, педагогами, учениками, презентация лучших практик Самарской области в сфере образования и науки.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.