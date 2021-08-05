Елена Шмелева в Самаре заявила о важности включения детских спортсекций в налоговый вычет

Родители детей, которые занимаются в спортивных организациях, теперь имеют право оформить налоговый вычет. Об этом напомнила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, которая сегодня работает в Самаре.

В ходе знакомства с опытом работы Регулярной футбольной любительской лиги Шмелева напомнила, что соответствующий закон начал действовать с 1 августа.

"Это отдельная, большая программа, которую мы точно будем развивать, потому что считаем, что спорт должен быть массовым и доступным для всех детей. Важно, чтобы родители смогли сделать вычет за занятия в спортивных секциях", - сообщила Елена Шмелева.

ОНФ проследит за тем, чтобы секции были включены в соответствующую нормативную базу в регионах. Порядок получения социального налогового вычета на занятия спортом будет таким же, как и по другим социальным вычетам. Вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уплаченный в течение года НДФЛ. Инициаторами введения социального налогового вычета в качестве одной из мер стимулирования россиян к занятиям спортом выступали активисты Народного фронта.

Тема спортивного налогового вычета по НДФЛ прорабатывалась с 2017 года, в рамках различных экспертных мероприятий. Эксперты ОНФ неоднократно отмечали, что важную роль в увеличении доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, будет играть возможность получения нашими гражданами налогового вычета по НДФЛ.

Закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле. Предполагается, что налоговый вычет будет стимулировать россиян на регулярные занятия спортом. Перечень социальных налоговых вычетов дополняется вычетом, предоставляемым на доходы, уплаченные за физкультурно-оздоровительные услуги, в том числе оказанные детям в возрасте до 18 лет.

Напомним, сегодня сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева работает в Самарской области. В программе визита - посещение образовательных учреждений, регионального центра "Вега" (работает по модели Образовательного центра "Сириус"), встречи с молодыми учеными, педагогами, учениками, презентация лучших практик Самарской области в сфере образования и науки.