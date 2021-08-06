Из Самарской области в Казахстан не выпустили 500 тонн пшеницы

Из с. Пестравка Самарской области в июле текущего года Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям не выпустило 500 тонн пшеницы.

При проведении лабораторной экспертизы было выявлено наличие семян карантинного объекта — горчака ползучего. Это один из самых вредоносных сорняков на земном шаре, он засоряет посевы всех культур, а также сады, виноградники, луга, пастбища.

Выпуск подкарантинной продукции с наличием карантинных вредных объектов в свободное обращение запрещен, было принято решение данную партию отправить на подработку.