Из Самарской области в Казахстан не выпустили 500 тонн пшеницы

Из с. Пестравка Самарской области в июле текущего года Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям не выпустило 500 тонн пшеницы.
При проведении лабораторной экспертизы было выявлено наличие семян карантинного объекта — горчака ползучего. Это один из самых вредоносных сорняков на земном шаре, он засоряет посевы всех культур, а также сады, виноградники, луга, пастбища.
Выпуск подкарантинной продукции с наличием карантинных вредных объектов в свободное обращение запрещен, было принято решение данную партию отправить на подработку.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров