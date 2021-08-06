Выходные в Самарской области будут сухими и жаркими

В пятницу днем, 6 августа, малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха 24...29 °C.
В субботу, 7 августа, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 11...16 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 27...32 °C.
В воскресенье, 8 августа, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 14...19 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 30...35 °C.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров