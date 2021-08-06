Выходные в Самарской области будут сухими и жаркими

В пятницу днем, 6 августа, малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха 24...29 °C.

В субботу, 7 августа, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 11...16 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 27...32 °C.

В воскресенье, 8 августа, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 14...19 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 30...35 °C.