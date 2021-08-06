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Общество

Выходные в Самарской области будут сухими и жаркими

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу днем, 6 августа, малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха 24...29 °C.

В субботу, 7 августа, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 11...16 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 27...32 °C.

В воскресенье, 8 августа, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 14...19 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 30...35 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

Дмитрий Федотов 01 августа 2021 21:15 В Самарке выловлена очередная рыба-монстр

Вообщето в 2017 году уже был случай.

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

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