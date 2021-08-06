Еще в одном селе Самарской области введен карантин по АЧС

В Самарской области в с. Мосты Пестравского района введен карантин по АЧС. Соответствующее постановление подписано 5 августа губернатором Дмитрием Азаровым.

Очаг - в границах несанкционированной свалки площадью 0,8 гектара.

На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов.