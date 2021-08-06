В Самаре пройдут соревнования по парусному спорту, посвященные 150-летнему юбилею Головкина

В воскресенье, 8 августа, в 12:00 пройдут соревнования по парусному спорту "Паруса Самары". Они посвящены 150-летию со дня рождения Константина Павловича Головкина, передает пресс-служба регионального минкульта.
Соревнования пройдут на Волге в границах Самары. Старт гонки — с острова "Голодный" (напротив улиц Первомайской и Полевой).
"Соревнования проводятся в классе яхт "Крейсерская яхта", которые разделены на группы. Всего будет проведено три гонки", — отмечается в сообщении ведомства.
Подведение итогов и награждение победителей состоится в тот же день, в 16.00. Почетным гостем мероприятия станет депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, в рамках празднования юбилея Константина Головкина насчитывается порядка 50 культурных мероприятий.
Ранее Александр Хинштейн обозначил, что ключевым проектом, посвященным памяти самарского купца, общественного деятеля, мецената и краеведа, является восстановление памятника архитектуры — принадлежавшей ему знаменитой "Дачи со слонами". В начале июня на реставрацию этого объекта было выделено 17,4 млн рублей.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров