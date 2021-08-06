В Самаре пройдут соревнования по парусному спорту, посвященные 150-летнему юбилею Головкина

В воскресенье, 8 августа, в 12:00 пройдут соревнования по парусному спорту "Паруса Самары". Они посвящены 150-летию со дня рождения Константина Павловича Головкина, передает пресс-служба регионального минкульта.

Соревнования пройдут на Волге в границах Самары. Старт гонки — с острова "Голодный" (напротив улиц Первомайской и Полевой).

"Соревнования проводятся в классе яхт "Крейсерская яхта", которые разделены на группы. Всего будет проведено три гонки", — отмечается в сообщении ведомства.

Подведение итогов и награждение победителей состоится в тот же день, в 16.00. Почетным гостем мероприятия станет депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, в рамках празднования юбилея Константина Головкина насчитывается порядка 50 культурных мероприятий.

Ранее Александр Хинштейн обозначил, что ключевым проектом, посвященным памяти самарского купца, общественного деятеля, мецената и краеведа, является восстановление памятника архитектуры — принадлежавшей ему знаменитой "Дачи со слонами". В начале июня на реставрацию этого объекта было выделено 17,4 млн рублей.