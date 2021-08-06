В Сергиевском районе уничтожено более 500 кг конопли

В Сергиевском районе полицейскими обнаружен очаг произрастания конопли общей площадью 700 кв. м, расположенный на территории районного центра.
Совместно с представителями администрации полицейские провели мероприятие по ликвидации запрещенных растений роторной косилкой с последующим уничтожением скошенного - более 500 кг.
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Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров