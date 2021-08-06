В выходные в Самаре из-за ремонта на теплотрассах будет перекрыто движение на нескольких улицах

На выходные дни в Самаре запланированы перекладки теплотрасс в местах пересечения с проезжими частями.

В работе будут находиться проезжие части ул. Калинина, в районе дома № 39, ул. Красных Коммунаров, в районе дома № 2, ул. Ново-Вокзальной, в границах дома № 3, а также по Можайскому переулку, в районе дома № 1.

В зоне проведения работ общественный транспорт не ходит. К утру понедельника движение транспорта уже будет восстановлено, сообщает мэрия Самары.