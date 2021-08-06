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Общество

В нескольких лесничествах Самарской области введен запрет на посещение

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 августа Безенчукское, Кошкинское, Клявлинское, Шенталинское лесничества Самарской области закрыты для посещений.

Соответствующий приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области подписан 5 августа 2021 года. Запрет введен в связи с наступлением высокой пожарной опасности.

Ограничения относятся к территориям Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского,  Красноярского, Нефтегорского, Похвистневского лесничеств, где запрет был введен раньше.

 

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