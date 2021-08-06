В нескольких лесничествах Самарской области введен запрет на посещение

С 5 августа Безенчукское, Кошкинское, Клявлинское, Шенталинское лесничества Самарской области закрыты для посещений.
Соответствующий приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области подписан 5 августа 2021 года. Запрет введен в связи с наступлением высокой пожарной опасности.
Ограничения относятся к территориям Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Похвистневского лесничеств, где запрет был введен раньше.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров