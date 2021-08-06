В нескольких лесничествах Самарской области введен запрет на посещение

С 5 августа Безенчукское, Кошкинское, Клявлинское, Шенталинское лесничества Самарской области закрыты для посещений.

Соответствующий приказ министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области подписан 5 августа 2021 года. Запрет введен в связи с наступлением высокой пожарной опасности.

Ограничения относятся к территориям Большеглушицкого, Волжского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Красноярского, Нефтегорского, Похвистневского лесничеств, где запрет был введен раньше.