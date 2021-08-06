16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Адвоката "Тольяттихимбанка" требуют привлечь к уголовной ответственности АСВ взыскало 39 млн руб., выданных по "липовой" ипотеке Газбанка Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка Скончался зампредседателя Поволжского банка Сбербанка Дмитрий Гурулёв Региональным директором ПСБ в Самаре назначен Виталий Белоцкий

Банки Финансы

ПСБ запустил вклад "Сильная ставка" под 6,95% годовых и повысил ставки по всей линейке сберегательных продуктов

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ПСБ предложил новый вклад "Сильная ставка" с доходностью до 6,95% годовых, который доступен для всех клиентов, размещающих новые средства в банке.

Фото: предоставлено ПСБ

Минимальный размер вклада — 1 млн рублей, срок размещения — 397 или 732 дня по ставке от 6,65% до 6,95% годовых в зависимости от суммы и срока. По вкладу предусмотрено пополнение в течение первых 30 дней с даты открытия. Депозит "Сильная ставка" можно открыть в любом отделении ПСБ.

Одновременно ПСБ повысил доходность по всей линейке срочных депозитов и накопительных счетов — по вкладам "Весомый процент", "Онлайн-вклад", "Мой доход", "Моя копилка", "Мои возможности", "Акцент на процент" и "Про запас".

"Мы внимательно следим, как развиваются тенденции на рынке привлечения вкладов, как меняются предпочтения вкладчиков, и на основе этой экспертизы совершенствуем условия сберегательных продуктов банка. Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ на банковском рынке продолжается рост ставок привлечения средств физлиц. Мы видим, как поменялись настроения вкладчиков и отмечаем повышение интереса к классическим сберегательным продуктам — вкладам и накопительным счетам, дающим гарантированный доход и возможность планирования сбережений", — отмечает руководитель департамента разработки и развития продуктов розничного бизнеса ПСБ Марат Муллагалиев.

Условия привлечения срочного банковского вклада "Сильная ставка": открытие вклада возможно с 05.08.2021 в офисах ПАО "Промсвязьбанк" при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО "Промсвязьбанк". Вклад может быть открыт в пользу третьих лиц в соответствии с требованиями Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Валюта вклада — рубли. Срок вклада: 397, 732 дня. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу Банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада "до востребования", текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: пополняемый, прием дополнительных взносов возможен в течение 30 календарных дней с даты открытия вклада; минимальная сумма дополнительного взноса не ограничена; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более трех раз на условиях вклада "Моя выгода"; количество вкладов, открываемых вкладчиком, не ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу "до востребования", действующей в Банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения Договора. Дополнительные условия: вклад "Сильная ставка" открывается при условии увеличения максимального совокупного баланса собственных средств клиента на текущих (в том числе к которым выпущены банковские карты), накопительных и депозитных счетах в ПСБ за июнь и июль 2021 г. на сумму вклада. Ставка по срочному банковскому вкладу "Сильная ставка". Сумма вклада: от 1000 000 рублей, срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,65%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 6,85%. Сумма вклада от 3 000 000 рублей, срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,7%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 6,9%. Сумма вклада от 10 000 000 рублей, срок вклада 397 дней, годовая процентная ставка 6,75%; срок вклада 732 дня, годовая процентная ставка 6,95%. Полные условия — на сайте psbank.ru и по телефону 8 800 333 03 03. ПАО "Промсвязьбанк", лицензия № 3251 ЦБ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5