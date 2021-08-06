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Финансы Экономика и бизнес

Налогоплательщикам расскажут об изменениях в законодательстве о государственной регистрации бизнеса в 2021 году

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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УФНС России по Самарской области приглашает всех желающих принять участие в интерактивном вебинаре на тему: "Изменения в законодательстве о государственной регистрации в 2021 году".

Мероприятие состоится 11 августа 2021 года в 15:00. Спикером выступит начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков управления — Лунин Андрей Иванович.

Ссылка на вебинар.

Регистрация на мероприятие уже доступна.

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