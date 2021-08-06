Налогоплательщикам расскажут об изменениях в законодательстве о государственной регистрации бизнеса в 2021 году

УФНС России по Самарской области приглашает всех желающих принять участие в интерактивном вебинаре на тему: "Изменения в законодательстве о государственной регистрации в 2021 году".
Мероприятие состоится 11 августа 2021 года в 15:00. Спикером выступит начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков управления — Лунин Андрей Иванович.
Регистрация на мероприятие уже доступна.
Последние комментарии
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Не все так просто в королевстве(