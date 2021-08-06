Самарские приставы уничтожили 197 пачек табака для кальяна

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В Самаре судебные приставы уничтожили 197 пачек табака для кальяна. Ранее их конфисковали у индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает региональное УФССП.