Росавтодор проводит Всероссийский творческий конкурс "Дорожный навигатор" для СМИ

"Информационный центр по автомобильным дорогам Федерального дорожного агентства" проводит ежегодный всероссийский конкурс для журналистов "Дорожный навигатор" на лучшее освещение в средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере тем развития дорожной отрасли.

В конкурсе могут принять участие редакции, журналисты федеральных и региональных СМИ, дорожные организации (юридические лица), которые ведут профильные аккаунты в соцсетях или разместили тематический видеоролик на YouTube-канале о дорогах РФ.

На конкурсе можно представить текстовые материалы различных жанров (в том числе циклы публикаций, информационные подборки), фотоматериалы, радио- и телесюжеты, лонгриды, видеоролики (изданные/ опубликованные/ размещенные в информационных лентах ИА, на YouTube-каналах), которые были опубликованы в период с 1 января 2020 года по 15 сентября 2021 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

"Энергия дорог" — лучшая статья, посвященная развитию дорожной сети (для интернет и печатных СМИ)

"Безопасный путь" — лучший телесюжет или лучшая телепрограмма на тему повышения уровня безопасности на дорогах.

"Дорожное дело" — лучший радиоматериал или лучшая радиопрограмма на тему развития дорожной сети.

"Дорожная эволюция" — лучший фоторепортаж, посвященный технологиям в сфере дорожного хозяйства, процессу улучшения и развития дорожных объектов.

"Время дорог" — самый креативный пост в социальной сети в дорожной сфере.

"Все путем" — лучший лонгрид, посвященный вопросам развития дорожной сети, истории создания дорог, профессиям и людям отрасли.

"Дороги Для Людей" — лучший информационный интернет-проект/портал в дорожной сфере.

"Удачной дороги" — лучший видеоролик на YouTube о дорогах РФ

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября 2021 года (включительно) по адресу konkurs@infad.ru. В заявке необходимо указать Ф.И.О. автора, псевдоним (если таковой имеется), наименование СМИ, номинацию конкурса, электронный адрес, контактные телефоны. Коллективные заявки (соавторов, телегрупп и т. д.) должны содержать сведения обо всех авторах. Заявки от редакций, организаций должны содержать наименование СМИ или организации.

Телефон для дополнительной информации +7 (495) 747-91-25.

Вручение наград и дипломов победителям конкурса состоится в рамках международной специализированной выставки "Дорога — 2021", которая пройдет в г. Сочи 12–14 октября.