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Общество

Росавтодор проводит Всероссийский творческий конкурс "Дорожный навигатор" для СМИ

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Информационный центр по автомобильным дорогам Федерального дорожного агентства" проводит ежегодный всероссийский конкурс для журналистов "Дорожный навигатор" на лучшее освещение в средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере тем развития дорожной отрасли.

В конкурсе могут принять участие редакции, журналисты федеральных и региональных СМИ, дорожные организации (юридические лица), которые ведут профильные аккаунты в соцсетях или разместили тематический видеоролик на YouTube-канале о дорогах РФ.

На конкурсе можно представить текстовые материалы различных жанров (в том числе циклы публикаций, информационные подборки), фотоматериалы, радио- и телесюжеты, лонгриды, видеоролики (изданные/ опубликованные/ размещенные в информационных лентах ИА, на YouTube-каналах), которые были опубликованы в период с 1 января 2020 года по 15 сентября 2021 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • "Энергия дорог" — лучшая статья, посвященная развитию дорожной сети (для интернет и печатных СМИ)
  • "Безопасный путь" — лучший телесюжет или лучшая телепрограмма на тему повышения уровня безопасности на дорогах.
  • "Дорожное дело" — лучший радиоматериал или лучшая радиопрограмма на тему развития дорожной сети.
  • "Дорожная эволюция" — лучший фоторепортаж, посвященный технологиям в сфере дорожного хозяйства, процессу улучшения и развития дорожных объектов.
  • "Время дорог" — самый креативный пост в социальной сети в дорожной сфере.
  • "Все путем" — лучший лонгрид, посвященный вопросам развития дорожной сети, истории создания дорог, профессиям и людям отрасли.
  • "Дороги Для Людей" — лучший информационный интернет-проект/портал в дорожной сфере.
  • "Удачной дороги" — лучший видеоролик на YouTube о дорогах РФ

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 сентября 2021 года (включительно) по адресу konkurs@infad.ru. В заявке необходимо указать Ф.И.О. автора, псевдоним (если таковой имеется), наименование СМИ, номинацию конкурса, электронный адрес, контактные телефоны. Коллективные заявки (соавторов, телегрупп и т. д.) должны содержать сведения обо всех авторах. Заявки от редакций, организаций должны содержать наименование СМИ или организации.

Телефон для дополнительной информации +7 (495) 747-91-25.

Вручение наград и дипломов победителям конкурса состоится в рамках международной специализированной выставки "Дорога — 2021", которая пройдет в г. Сочи 12–14 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Леонид Измайлов 05 августа 2021 04:07 В Самарской области ГИБДД начала вести "скрытое патрулирование"

Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )

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Вообщето в 2017 году уже был случай.

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Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

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