В Самарской области подрядчика осудили за махинации при ликвидации свалки

В Самарской области суд вынес приговор директору ООО, которого обвиняли крупном мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2019 г. ООО "БРИС" по муниципальному контракту с администрацией Безенчукского района должно было ликвидировать несанкционированную свалку возле с. Екатериновка. Цена контракта — 1,3 млн рублей. Работы приняли и оплатил в конце 2019 года.

При этом подрядчик не вывез мусор, отходы просто закопали под грунт. Весной 2020 г. во время землеройных работ правоохранители обнаружили мусор на месте свалки на глубине нескольких метров.

Суд назначил мужчине год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.