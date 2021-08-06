В Самарской области подрядчика осудили за махинации при ликвидации свалки

В Самарской области суд вынес приговор директору ООО, которого обвиняли крупном мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2019 г. ООО "БРИС" по муниципальному контракту с администрацией Безенчукского района должно было ликвидировать несанкционированную свалку возле с. Екатериновка. Цена контракта — 1,3 млн рублей. Работы приняли и оплатил в конце 2019 года.
При этом подрядчик не вывез мусор, отходы просто закопали под грунт. Весной 2020 г. во время землеройных работ правоохранители обнаружили мусор на месте свалки на глубине нескольких метров.
Суд назначил мужчине год и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!