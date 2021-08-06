Бывшего самарского чиновника осудили за взятку и вмешательстве в предпринимательскую деятельность

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело бывшего консультанта управления мониторинга и контроля департамента лицензирования и госконтроля министерства промышленности Самарской области, сообщает региональная прокуратура.

Мужчину обвиняли в взяточничестве и незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность.

Госслужащий получил 50 000 руб. за то, что не отразил в материалах проверки магазина-бара информацию о продаже спиртного без лицензии.

При этом по его указанию владелец магазина приобрел и разместил в холодильнике 10 бутылок пива, а проверяющий составил фиктивные документы о привлечении предпринимателя к административной ответственности за нарушение и отсутствие сопроводительных документов.

Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы условно и штраф 250 тыс. руб. с испытательным сроком четыре года. Кроме того, его на три года лишили права занимать определенные должности. Приговор еще не вступил в законную силу.