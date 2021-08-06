Бывшего самарского чиновника осудили за взятку и вмешательстве в предпринимательскую деятельность

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело бывшего консультанта управления мониторинга и контроля департамента лицензирования и госконтроля министерства промышленности Самарской области, сообщает региональная прокуратура.
Мужчину обвиняли в взяточничестве и незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность.
Госслужащий получил 50 000 руб. за то, что не отразил в материалах проверки магазина-бара информацию о продаже спиртного без лицензии.
При этом по его указанию владелец магазина приобрел и разместил в холодильнике 10 бутылок пива, а проверяющий составил фиктивные документы о привлечении предпринимателя к административной ответственности за нарушение и отсутствие сопроводительных документов.
Суд назначил мужчине четыре года лишения свободы условно и штраф 250 тыс. руб. с испытательным сроком четыре года. Кроме того, его на три года лишили права занимать определенные должности. Приговор еще не вступил в законную силу.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!