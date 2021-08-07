Сотрудника администрации Октябрьского района Самары осудили за обман предпринимателей

Суд вынес приговор бывшему замначальника отдела потребрынка администрации Октябрьского района Самары, которого обвиняли в мошенничествах. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
С 2015 по 2019 г. мужчина получил от предпринимательницы, торгующей цветами, более 648 тыс. рублей. За эти деньги он не должен был составлять протоколы о правонарушениях. Также муниципальный служащий обещал предупреждать женщину, когда сотрудники отдела потребрынка собирались проверять ее.
Кроме того, с декабря 2017 г. по март 2018 г. обвиняемый получил 315 тыс. руб. от местного жителя, продающего фрукты, за уведомление о предстоящих проверках и непривлечение к административной ответственности.
При этом, как посчитало следствие, сотрудник администрации района не собирался и не имел возможности выполнить обещанное.
Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
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Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!