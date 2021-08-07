Сотрудника администрации Октябрьского района Самары осудили за обман предпринимателей

Суд вынес приговор бывшему замначальника отдела потребрынка администрации Октябрьского района Самары, которого обвиняли в мошенничествах. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

С 2015 по 2019 г. мужчина получил от предпринимательницы, торгующей цветами, более 648 тыс. рублей. За эти деньги он не должен был составлять протоколы о правонарушениях. Также муниципальный служащий обещал предупреждать женщину, когда сотрудники отдела потребрынка собирались проверять ее.

Кроме того, с декабря 2017 г. по март 2018 г. обвиняемый получил 315 тыс. руб. от местного жителя, продающего фрукты, за уведомление о предстоящих проверках и непривлечение к административной ответственности.

При этом, как посчитало следствие, сотрудник администрации района не собирался и не имел возможности выполнить обещанное.

Суд назначил мужчине три года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.