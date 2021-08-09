В Самарской области вновь установилась жара

В понедельник днем, 9 августа, малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 30...35 °C.

Во вторник, 10 августа, ночью переменная облачность. Без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 15...20 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 30...35 °C.

В среду, 11 августа, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 16...21 °C. Днем переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 30...35 °C, сообщает Приволжское УГМС.