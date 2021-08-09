Дачники пожаловались на график движения автобусов в Самаре

Самарские дачники, пользующиеся автобусным маршрутом № 156 "Дом печати — Старосемейкинские дачи", написала жалобу Уполномоченному по правам человека в Самарской области.
Заявители сообщили о регулярном несоблюдении заявленного графика движения автобусов из-за чего пассажирам приходится ждать на остановочных пунктах более часа.
В результате проверки, проведенной сотрудниками департамента транспорта Администрации городского округа Самара, изложенная заявителями информация подтвердилась. Перевозчику указано о необходимости принятия мер по стабилизации ситуации, обеспечению выпуска подвижного состава в полном объеме и строгому соблюдению расписания движения автобусов маршрута № 156.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров