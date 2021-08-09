Дачники пожаловались на график движения автобусов в Самаре

Самарские дачники, пользующиеся автобусным маршрутом № 156 "Дом печати — Старосемейкинские дачи", написала жалобу Уполномоченному по правам человека в Самарской области.

Заявители сообщили о регулярном несоблюдении заявленного графика движения автобусов из-за чего пассажирам приходится ждать на остановочных пунктах более часа.

В результате проверки, проведенной сотрудниками департамента транспорта Администрации городского округа Самара, изложенная заявителями информация подтвердилась. Перевозчику указано о необходимости принятия мер по стабилизации ситуации, обеспечению выпуска подвижного состава в полном объеме и строгому соблюдению расписания движения автобусов маршрута № 156.