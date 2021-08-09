Еще в двух районах Самарской области введен карантин по АЧС и бешенству

В Самарской области установлен карантин по АЧС в Нефтегорском районе и карантин по бешенству в Ставропольском районе. Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства Самарской области.
Эпизоотическим очагом по бешенству животных признана территория личного подсобного хозяйства на ул. Гагарина, 17 в с. Кирилловка.
В очаге запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними, кроме персонала, специалистов ветслужбы и лиц, проживающих на территории очага. Также запрещается ввозить и вывозить животных, кроме привитых от бешенства, снимать шкуры с трупов зверей, охотиться на них и т. д.
Очаг АЧС на территории муниципального района Нефтегорский - в границах зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона магистрального нефтепровода Кулешовка — Куйбышев". На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров