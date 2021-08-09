Еще в двух районах Самарской области введен карантин по АЧС и бешенству

В Самарской области установлен карантин по АЧС в Нефтегорском районе и карантин по бешенству в Ставропольском районе. Соответствующие постановления опубликованы на сайте правительства Самарской области.

Эпизоотическим очагом по бешенству животных признана территория личного подсобного хозяйства на ул. Гагарина, 17 в с. Кирилловка.

В очаге запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними, кроме персонала, специалистов ветслужбы и лиц, проживающих на территории очага. Также запрещается ввозить и вывозить животных, кроме привитых от бешенства, снимать шкуры с трупов зверей, охотиться на них и т. д.

Очаг АЧС на территории муниципального района Нефтегорский - в границах зоны с особыми условиями использования территории "Охранная зона магистрального нефтепровода Кулешовка — Куйбышев". На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов.