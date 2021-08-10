В Нефтегорском районе Самарской области обнаружен еще один очаг АЧС

В Самарской области на территории сельского поселения Бариновка введен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства 9 августа.
Очагом признан личный вольер площадью 100 кв. м. На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов.
Последние комментарии
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров