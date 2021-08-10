В Нефтегорском районе Самарской области обнаружен еще один очаг АЧС

В Самарской области на территории сельского поселения Бариновка введен карантин по африканской чуме свиней. Соответствующее постановление размещено на сайте регионального правительства 9 августа.

Очагом признан личный вольер площадью 100 кв. м. На время карантина по АЧС запрещено транспортировать и продавать животных, продукцию, корма. Запрещен выпас животных. Также запрещено движение транспорта за территорию инфицированного объекта. Введен запрет на охоту, кроме действий по регулированию охотничьих ресурсов.