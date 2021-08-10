В Самаре уничтожили гранаты образца 1914 года

В Самаре в Росгвардию поступило сообщение о том, что при проведении ремонтных работ в одной из квартир в доме на ул. Фрунзе обнаружены предметы, похожие на гранаты.

На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН. Прибыв на место, специалисты осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что перед ними два раритетных образца: шомпольные гранаты Зеленского образца 1914 года выпуска.

Соблюдая все необходимые меры безопасности, взрывотехники ОМОН Росгвардии транспортировали находки на войсковой полигон, где они и были уничтожены.