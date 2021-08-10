В Самаре уничтожили гранаты образца 1914 года

В Самаре в Росгвардию поступило сообщение о том, что при проведении ремонтных работ в одной из квартир в доме на ул. Фрунзе обнаружены предметы, похожие на гранаты.
На место происшествия незамедлительно выехала группа разминирования ОМОН. Прибыв на место, специалисты осмотрели найденные предметы и пришли к выводу, что перед ними два раритетных образца: шомпольные гранаты Зеленского образца 1914 года выпуска.
Соблюдая все необходимые меры безопасности, взрывотехники ОМОН Росгвардии транспортировали находки на войсковой полигон, где они и были уничтожены.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас