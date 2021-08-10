В Самаре 11 и 12 августа не будет холодной воды

В связи со строительством транспортной развязки 11 и 12 августа в Самаре будет временно ограничено холодное водоснабжение.
В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии переносятся инженерные коммуникации.
В период проведения работ с 10:00 11 августа ориентировочно до 10:00 12 августа будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Сов.Армии, 271, 277, 253, 253а, 253б, 253в, 253г, 238б, 240б; ул. Градовская, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69а, 79а; 3 просека, 94, 94, а — г; 5 просека, 139, 137, 141, 91а.
Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также около 277 дома по ул. Сов.Армии "РКС-Самара" установит бойлер с питьевой водой.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.