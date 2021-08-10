В Самаре 11 и 12 августа не будет холодной воды

В связи со строительством транспортной развязки 11 и 12 августа в Самаре будет временно ограничено холодное водоснабжение.

В рамках строительства транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии переносятся инженерные коммуникации.

В период проведения работ с 10:00 11 августа ориентировочно до 10:00 12 августа будет отключено холодное водоснабжение по адресам: ул. Сов.Армии, 271, 277, 253, 253а, 253б, 253в, 253г, 238б, 240б; ул. Градовская, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 69а, 79а; 3 просека, 94, 94, а — г; 5 просека, 139, 137, 141, 91а.

Жителям рекомендуется сделать запас воды. Также около 277 дома по ул. Сов.Армии "РКС-Самара" установит бойлер с питьевой водой.