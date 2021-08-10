На Фабрике-кухня в сентябре состоится хореографический перформанс

Дирекция филиала Третьяковской галереи ищет людей с танцевальной и перформативной подготовкой для участия в новом проекте, посвященному истории здания.

Ориентировочно проект будет идти с 13 по 17 или с 14 по 18 сентября. Репетиции начнутся уже с 7 числа. Организаторы предупреждают, что репетиции будут интенсивные — по 6 часов в день. Зато это возможность поучаствовать в историческом событии — первом публичном мероприятии на Фабрике-кухни после масштабной реставрации.

Режиссером-хореографом перформанса выступит Анна Абалихина, лауреат премии "Золотая маска", в качестве художника приглашена Ксения Перетрухина — одна из самых интересных современных сценографов в стране. Оригинальную музыку к проекту напишет композитор Алексей Сысоев.