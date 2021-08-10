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Театр Культура

На Фабрике-кухня в сентябре состоится хореографический перформанс

САМАРА. 10 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дирекция филиала Третьяковской галереи ищет людей с танцевальной и перформативной подготовкой для участия в новом проекте, посвященному истории здания.

Ориентировочно проект будет идти с 13 по 17 или с 14 по 18 сентября. Репетиции начнутся уже с 7 числа. Организаторы предупреждают, что репетиции будут интенсивные — по 6 часов в день. Зато это возможность поучаствовать в историческом событии — первом публичном мероприятии на Фабрике-кухни после масштабной реставрации.

Режиссером-хореографом перформанса выступит Анна Абалихина, лауреат премии "Золотая маска", в качестве художника приглашена Ксения Перетрухина — одна из самых интересных современных сценографов в стране. Оригинальную музыку к проекту напишет композитор Алексей Сысоев.

Все желающие принять участие в перформансе могут отправить презентацию о себе, где расскажут о своем перформативном опыте (не больше 1 минуты) и видео танца (лучше соло) не длиннее 2 минут продюсеру проекта Инне Солодковой по адресу inna.reglisse@gmail.com или whatsapp / telegram 7 916 952 35 57

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