На Фабрике-кухня в сентябре состоится хореографический перформанс

Дирекция филиала Третьяковской галереи ищет людей с танцевальной и перформативной подготовкой для участия в новом проекте, посвященному истории здания.
Ориентировочно проект будет идти с 13 по 17 или с 14 по 18 сентября. Репетиции начнутся уже с 7 числа. Организаторы предупреждают, что репетиции будут интенсивные — по 6 часов в день. Зато это возможность поучаствовать в историческом событии — первом публичном мероприятии на Фабрике-кухни после масштабной реставрации.
Режиссером-хореографом перформанса выступит Анна Абалихина, лауреат премии "Золотая маска", в качестве художника приглашена Ксения Перетрухина — одна из самых интересных современных сценографов в стране. Оригинальную музыку к проекту напишет композитор Алексей Сысоев.
Все желающие принять участие в перформансе могут отправить презентацию о себе, где расскажут о своем перформативном опыте (не больше 1 минуты) и видео танца (лучше соло) не длиннее 2 минут продюсеру проекта Инне Солодковой по адресу inna.reglisse@gmail.com или whatsapp / telegram 7 916 952 35 57