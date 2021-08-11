Сызранца, задолжавшего по алиментам 150 тыс. рублей, направили на исправительные работы

За неисполнение родительских обязанностей житель Сызрани проведет 40 часов на обязательных работах, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.
Приставы Сызранского района возбудили два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних сына и дочери от разных браков.
Мужчина накопил долг свыше 150 тысяч рублей. На него составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".
Суд назначил мужчине наказание в виде 40 часов обязательных работ, которые ему предстоит провести за общественно полезным трудом.
"Судебным приставом должник также был предупрежден, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения обязанностей, ему грозит уголовная ответственность", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас