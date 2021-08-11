Сызранца, задолжавшего по алиментам 150 тыс. рублей, направили на исправительные работы

За неисполнение родительских обязанностей житель Сызрани проведет 40 часов на обязательных работах, передает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Приставы Сызранского района возбудили два исполнительных производства о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних сына и дочери от разных браков.

Мужчина накопил долг свыше 150 тысяч рублей. На него составили административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Суд назначил мужчине наказание в виде 40 часов обязательных работ, которые ему предстоит провести за общественно полезным трудом.

"Судебным приставом должник также был предупрежден, что в случае дальнейшего уклонения от исполнения обязанностей, ему грозит уголовная ответственность", — отмечается в сообщении.