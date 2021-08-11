В Красноярском районе введен карантин по бешенству

Во вторник, 10 августа, установлен карантин по бешенству в Красноярском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.
Эпизоотическим очагом по бешенству животных признана территория ООО "Мир Агро" в с. Лопатино.
В очаге запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонним, кроме персонала, специалистов ветслужбы и лиц, проживающих на территории очага. Также запрещается ввозить и вывозить животных, кроме привитых от бешенства, снимать шкуры с трупов зверей, охотиться на них и т.д.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас