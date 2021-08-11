В Красноярском районе введен карантин по бешенству

Во вторник, 10 августа, установлен карантин по бешенству в Красноярском районе. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

Эпизоотическим очагом по бешенству животных признана территория ООО "Мир Агро" в с. Лопатино.

В очаге запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонним, кроме персонала, специалистов ветслужбы и лиц, проживающих на территории очага. Также запрещается ввозить и вывозить животных, кроме привитых от бешенства, снимать шкуры с трупов зверей, охотиться на них и т.д.