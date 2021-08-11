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Общество

"Курумоч" вошел в топ-10 лучших аэропортов России и СНГ

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч попал в топ-10 лучших аэропортов России и стран СНГ по версии авторитетной международной рейтинговой организации Skytrax (базируется в Великобритании). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

В рейтинге "Лучшие аэропорты России и СНГ" Курумоч занял восьмую строчку, опередив объекты в Сочи и Пулково, но уступив аэропортам московского авиаузла, аэропортам Баку, а также Кольцово и Платову. 

Также самарский аэропорт попал в список "Выдающихся аэропортов мира 2021 по противодействию COVID-19".  При составлении данного списка учитывались протоколы, применяемые аэропортами во время пандемии коронавируса, а также меры по охране здоровья пассажиров и персонала, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил эпидемиологической безопасности. 

"В апреле 2021 года международный аэропорт Курумоч в числе первых в России аэропортов получил максимальный рейтинг 5 звезд по итогам аудита COVID-безопасности, проведенного экспертами агентства Skytrax", — отмечается в сообщении. 

Рейтинг Skytrax считается самой престижной международной наградой для аэропортов и авиакомпаний в сфере оценки качества обслуживания пассажиров. и свидетельствует о высочайшем уровне чистоты в аэропортах и четком соблюдении всех процедур при обслуживании пассажиров. 

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