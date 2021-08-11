Синоптики прогнозируют в выходные в Самарской области грозу

Наиболее высокие значения температуры воздуха в Самарской области ожидаются во второй половине недели, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг, 12 августа, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 14...19 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 30...35 °C.

В пятницу, 13 августа, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 16...21 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 32...37 °C.

В субботу, 14 августа, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 17...22 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 30...35 °C.

По западу области до 25 °С.