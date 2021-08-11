Синоптики прогнозируют в выходные в Самарской области грозу

Наиболее высокие значения температуры воздуха в Самарской области ожидаются во второй половине недели, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг, 12 августа, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 14...19 °C. Днем малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 30...35 °C.
В пятницу, 13 августа, ночью малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха 16...21 °C. Днем переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 32...37 °C.
В субботу, 14 августа, ночью переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 17...22 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха 30...35 °C.
По западу области до 25 °С.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас