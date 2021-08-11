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Военный прокурор и омбудсмен проинспектировали военную часть в пос. Мирный Самарских миротворцев перебрасывают к границе Афганистана "БАРС" начинает действовать в Самарской области В Самаре впервые пройдет чемпионат военнослужащих по парашютному спорту Более чем двести призывников отправились в Дальневосточный военный округ

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Военный прокурор и омбудсмен проинспектировали военную часть в пос. Мирный

КРАСНЫЙ ЯР. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Военный прокурор Самарского гарнизона полковник юстиции Олег Лазуткин совместно с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой, представителями СМИ провели совместный выезд в военную часть 40278 в поселке Мирный Красноярского района.

Фото: Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области (Пресс-Служба)

Они проверили условия проживания военнослужащих, проходящих службу по призыву, организацию их питания, медицинского обслуживания, побеседовали с личным составом.

По итогам выезда на совместном совещании с командованием обсудили проблемные вопросы, пути их решения, согласовали порядок взаимодействия уполномоченного по правам человека в Самарской области и органов военного управления.

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