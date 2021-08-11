Военный прокурор и омбудсмен проинспектировали военную часть в пос. Мирный

Военный прокурор Самарского гарнизона полковник юстиции Олег Лазуткин совместно с уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой, представителями СМИ провели совместный выезд в военную часть 40278 в поселке Мирный Красноярского района.

Они проверили условия проживания военнослужащих, проходящих службу по призыву, организацию их питания, медицинского обслуживания, побеседовали с личным составом.

По итогам выезда на совместном совещании с командованием обсудили проблемные вопросы, пути их решения, согласовали порядок взаимодействия уполномоченного по правам человека в Самарской области и органов военного управления.



