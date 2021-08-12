В Большечерниговском районе пенсионер на иномарке сбил на обочине ребенка

В среду, 11 августа, в с. Большая Черниговка на ул. Чапаевской у дома №115 в 17:10 70-летний водитель Skoda Octavia сбил 15-летнего пешехода, сообщает облГлавк.

Мальчик, который шел от бабушки, двигался в попутном направлении с правой стороны по ходу движения по обочине.

В результате ДТП подросток на "скорой" доставлен в больницу и госпитализирован.