В Большечерниговском районе пенсионер на иномарке сбил на обочине ребенка

В среду, 11 августа, в с. Большая Черниговка на ул. Чапаевской у дома №115 в 17:10 70-летний водитель Skoda Octavia сбил 15-летнего пешехода, сообщает облГлавк.
Мальчик, который шел от бабушки, двигался в попутном направлении с правой стороны по ходу движения по обочине.
В результате ДТП подросток на "скорой" доставлен в больницу и госпитализирован.
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А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!