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ДТП Происшествия

В Большечерниговском районе пенсионер на иномарке сбил на обочине ребенка

БОЛЬШАЯ ЧЕРНИГОВКА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 августа, в с. Большая Черниговка на ул. Чапаевской у дома №115 в 17:10 70-летний водитель Skoda Octavia сбил 15-летнего пешехода, сообщает облГлавк.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Мальчик, который шел от бабушки, двигался в попутном направлении с правой стороны по ходу движения по обочине.  

В результате ДТП подросток на "скорой" доставлен в больницу и госпитализирован. 

Гид потребителя

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