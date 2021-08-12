Кассационный суд отправил дело Ивана Нещадимов на новое апелляционное рассмотрение

В четверг, 12 августа, в Самаре Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на приговор, вынесенный бывшему замначальника отдела полиции Куйбышевского района Самары Ивану Нещадимову. Об этом сообщает zasekin.ru.
Напомним, в августе 2018 г. сотрудники ФСБ провели оперативный эксперимент во дворе дома, где жил Нещадимов. В оперативном мероприятии участвовал бизнесмен Багдасаров. Он собирался передать полицейскому деньги за беспрепятственный вывоз песка с дамбы на реке Самаре. По версии следствия, Нещадимов получил 200 тыс. руб., но перед задержанием Нещадимов, предположительно, успел скинуть эти деньги под ноги.
Сам Иван Нещадимов на следствии и в суде вину отрицал и утверждал, что деньги ему подкинули. Адвокаты пытались доказать несостоятельность доказательств обвинения.
В итоге в феврале 2020 г. Самарский районный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы и штрафу 6 млн рублей. 29 июня 2021 г. Самарский областной суд оставил приговор без изменений.
Шестой кассационный суд решил частично удовлетворить жалобы адвокатов и передал уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Ивана Нещадимова оставили под стражей на три месяца.
При этом брат Ивана Нещадимова Вадим ранее занимал должность начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области, но в июне 2021 г. покинул этот пост. Причины кадровых перестановок и новое место службы областной полицейский главк не разглашал.
Последние комментарии
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Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!