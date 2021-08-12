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Суды Происшествия

Кассационный суд отправил дело Ивана Нещадимов на новое апелляционное рассмотрение

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В четверг, 12 августа, в Самаре Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобу на приговор, вынесенный бывшему замначальника отдела полиции Куйбышевского района Самары Ивану Нещадимову. Об этом сообщает zasekin.ru.

Напомним, в августе 2018 г. сотрудники ФСБ провели оперативный эксперимент во дворе дома, где жил Нещадимов. В оперативном мероприятии участвовал бизнесмен Багдасаров. Он собирался передать полицейскому деньги за беспрепятственный вывоз песка с дамбы на реке Самаре. По версии следствия, Нещадимов получил 200 тыс. руб., но перед задержанием Нещадимов, предположительно, успел скинуть эти деньги под ноги.

Сам Иван Нещадимов на следствии и в суде вину отрицал и утверждал, что деньги ему подкинули. Адвокаты пытались доказать несостоятельность доказательств обвинения.

В итоге в феврале 2020 г. Самарский районный суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы и штрафу 6 млн рублей. 29 июня 2021 г. Самарский областной суд оставил приговор без изменений.

Шестой кассационный суд решил частично удовлетворить жалобы адвокатов и передал уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение. Ивана Нещадимова оставили под стражей на три месяца.

При этом брат Ивана Нещадимова Вадим ранее занимал должность начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области, но в июне 2021 г. покинул этот пост. Причины кадровых перестановок и новое место службы областной полицейский главк не разглашал.

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