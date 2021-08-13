Самарские приставы запретили продавать владельцу КамАЗ, пока тот не заплатит долг по налогам

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Самарские приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с жителя города налогового долга на сумму свыше 100 тыс. рублей. Несмотря на предупреждения о применении мер принудительного характера, мужчина так и не погасил задолженность.