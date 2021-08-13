Самарские приставы запретили продавать владельцу КамАЗ, пока тот не заплатит долг по налогам

Самарские приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с жителя города налогового долга на сумму свыше 100 тыс. рублей. Несмотря на предупреждения о применении мер принудительного характера, мужчина так и не погасил задолженность.
Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении КамАЗа, принадлежащего должнику.
"Узнав об этом, мужчина полностью погасил задолженность по налогам в размере 100 тысяч рублей, так как собирался продавать транспортное средство. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас