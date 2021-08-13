Доверчивый юрист из Тольятти перевел мошеннику более 1,3 млн рублей

Правоохранители Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Жертвой интернет-афериста стал местный житель, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Неизвестный по телефону сообщил 37-летнему тольяттинцу, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы спасти деньги, нужно перевести их на безопасный счет.

"Поверив обману, начальник управления юридической службы одного из заводов Самарской области перевел мошеннику более 1,3 млн рублей", — отмечается в сообщении ведомства.