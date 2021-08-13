В самарском парке Дружбы появилась новая арт-зона

В парке Дружбы появились новые деревянные скульптуры, сообщили в МП "Парки Самары". Автором скульптур является Сергей Ключников — мастер художественной резьбы, скульптор-самоучка.

Арт-объект появился на площадке, где некогда была расположена карусель. Сергей Ключников назвал композицию "Посиделками". "Посиделки" включают в себя несколько скульптур, чьи позы предлагают посетителям пофантазировать на тему.

Все фигуры, включая лавочки, являются последними фрагментами тополя, некогда росшего в Струковском саду.

"Это последние фрагменты тополя, некогда удаленного в Струковском саду, и даже лавочка, - комментирует Сергей Ключников. - Медведи, Красные собаки, Хранитель и Искуситель, Посиделки - это все одно дерево. И, несмотря на достаточно недолговечный век тополя, он еще поживет среди людей, только немного в другом качестве".