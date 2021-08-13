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Общество

В выходные в Самарской области будет дождливо и жарко

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщили в Приволжском УГМС, в ближайшие дни в Самарской области ожидается жара и кратковременные дожди.

В ночь на субботу, 14 августа, в регионе установится переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха 16…21 °C.

Днем облачность сохранится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер изменит направление на западное, скорость останется прежней, местами — порывы до 15-18 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 30…35 °C. Чуть прохладнее будет на северо-западе области — 23…28 °С.

В ночь на воскресенье, 15 августа, сохранится переменная облачность и дождливая погода. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха 13…18 °C. Днем синоптики по-прежнему прогнозируют облачную и дождливую погоду. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 24…29 °C.

"По сведению Гидрометцентра России во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 5.5-6.0º", — отмечается в сообщении Приволжского УГМС.

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