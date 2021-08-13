В выходные в Самарской области будет дождливо и жарко

Как сообщили в Приволжском УГМС, в ближайшие дни в Самарской области ожидается жара и кратковременные дожди.
В ночь на субботу, 14 августа, в регионе установится переменная облачность без существенных осадков. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха 16…21 °C.
Днем облачность сохранится, местами возможны кратковременные дожди. Ветер изменит направление на западное, скорость останется прежней, местами — порывы до 15-18 м/с. Днем столбик термометра поднимется до 30…35 °C. Чуть прохладнее будет на северо-западе области — 23…28 °С.
В ночь на воскресенье, 15 августа, сохранится переменная облачность и дождливая погода. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха 13…18 °C. Днем синоптики по-прежнему прогнозируют облачную и дождливую погоду. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 24…29 °C.
"По сведению Гидрометцентра России во второй декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 5.5-6.0º", — отмечается в сообщении Приволжского УГМС.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас