В Самарской области стало меньше личных подсобных хозяйств

В ходе сельскохозяйственной микропереписи, проходящей в регионе с 1 по 30 августа, стало известно, что в Самарской области снизилось число личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Об этом сообщает Самарастат.

Самая многочисленная категория хозяйств, подлежащая переписи — ЛПХ. С начала августа проверено более 50% личных подсобных хозяйств.

Несмотря на то, что перепись завершится к концу месяца, уже сейчас статисты отмечают тенденцию снижения числа ЛПХ, занимающихся ведением сельскохозяйственной деятельности.

"Все чаще встречаются участки с декоративными насаждениями и ухоженными газонами", — отмечается в сообщении органа статистики.