В Самарской области стало меньше личных подсобных хозяйств

В ходе сельскохозяйственной микропереписи, проходящей в регионе с 1 по 30 августа, стало известно, что в Самарской области снизилось число личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Об этом сообщает Самарастат.
Самая многочисленная категория хозяйств, подлежащая переписи — ЛПХ. С начала августа проверено более 50% личных подсобных хозяйств.
Несмотря на то, что перепись завершится к концу месяца, уже сейчас статисты отмечают тенденцию снижения числа ЛПХ, занимающихся ведением сельскохозяйственной деятельности.
"Все чаще встречаются участки с декоративными насаждениями и ухоженными газонами", — отмечается в сообщении органа статистики.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас