На Пятой и Шестой просеках в Самаре ограничат движение

В Самаре ограничат движение на Пятой и Шестой просеках из-за перекладки водопровода. Об этом сообщает администраций города.
Ограничение будет действовать с 7:00 13 августа до 23:59 20 августа от дома № 165б по Шестой просеке до дома № 103а по Пятой просеке.
В этом месте труба уложена на очень большой глубине — более 7 м.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас