На Пятой и Шестой просеках в Самаре ограничат движение

В Самаре ограничат движение на Пятой и Шестой просеках из-за перекладки водопровода. Об этом сообщает администраций города.

Ограничение будет действовать с 7:00 13 августа до 23:59 20 августа от дома № 165б по Шестой просеке до дома № 103а по Пятой просеке.

В этом месте труба уложена на очень большой глубине — более 7 м.