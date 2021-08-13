Первый канал покажет шоу к 800-летию Нижнего Новгорода

12 августа под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Чернышенко состоялось рабочее совещание в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) по подготовке к юбилею Нижнего Новгорода.

"До праздника осталось чуть больше недели, сегодня мы сверили часы и обсудили все проекты 800-летия, имеющие особое значение для самих нижегородцев. Речь о том наследии, которое мы оставляем будущим поколениям. На старте общий бюджет юбилея Нижнего Новгорода составлял менее миллиарда рублей. За три с половиной года его удалось увеличить в десятки раз. Сейчас это и бюджетные, и внебюджетные средства. Проекты к 800-летию Нижнего Новгорода несколько лет готовили и регион, и вся страна. Это и важнейшие дорожные развязки, и десятки новых общественных пространств, которые сконструированы с учетом современных требований, и любимые нижегородцами места отдыха. В итоге Нижний Новгород получает километры обновленных дорог, десятки тысяч новых конструкций во дворах, новые территории для отдыха. Очевидно, что 800-летие позволило городу и региону привлечь и мобилизовать мощнейшие ресурсы для улучшения качества жизни граждан", — отметил Дмитрий Чернышенко.

Подготовка к празднованию находится на личном контроле вице-премьера.

Кульминацией торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею Нижнего Новгорода, станет праздничное шоу 21 августа, которое покажет в эфире Первый канал.

Главную сцену для шоу возводят на воде — на слиянии Оки и Волги, возле здания Волжского пароходства, она погружена на глубину до четырех метров, а в её возведении участвуют десять водолазов. Всего в технической застройке участвуют около двухсот человек. На главной сцене в акватории Волги и Оки задействуют около 24 камер. В финале торжества будет рекордный салют: залпы будут даны сразу с шести барж.

Праздничный концерт 21 августа в 21:20 будет транслировать Первый канал, что даст возможность присоединиться к празднику жителям Самарской области и всей страны.