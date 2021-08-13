В Самарской области определили победителей второго этапа акции "На дачу без долгов!"

АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги второго этапа акции "На дачу без долгов!" в Самарской области. Его победителями стали 20 горожан, авансом оплативших тепловую энергию за июль и август.
Акция "На дачу без долгов!" проходит с 1 июня 2021 года и продлится до конца лета. Для участия в ней необходимо погасить задолженность за тепло и досрочно оплатить услуги "ЭнергосбыТ Плюс" за предстоящие летние месяцы. Причем от выбранного периода оплаты будет зависеть и категория подарков.
В июне 160 клиентов компании вышли в финал первого этапа. В ходе розыгрыша были определены первые 20 счастливчиков, которым энергетики вручали на выбор дачный шезлонг или набор для пикника. В июле участников акции существенно прибавилось: в финале оказалось более 1300 клиентов. Уже в ближайшее время 20 победителей смогут получить от энергокомпании гамак или набор для приготовления шашлыка.
"Такую акцию мы проводим первый раз, и она пришлась по душе горожанам. Сегодня определены очередные 20 клиентов, которые получат необходимые для дачного отдыха подарки. У всех остальных клиентов сохраняется возможность до конца лета принять участие в акции и выиграть ценный и полезный дачный приз", — отметил директор по продажам Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Юрий Рябов.
Лицевые счета пользователей услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, победивших в акции "На дачу без долгов!":
Самара
8761004100; 4440014100; 8916693100; 7003004100; 30197905833; 30190835401; 30190417425; 30197905833
Тольятти
30130810904; 30130968147; 30131960269; 30264969772; 30262748498; 30264384796
Новокуйбышевск
30121101468
Сызрань
30307608616; 30309428758; 30300815544; 30301716152; 30300122492
Подробнее о предложениях АО "ЭнергосбыТ Плюс" можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/promo/.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.