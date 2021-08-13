Сезон в "СамАрте" откроется "Темными аллеями"

В Самарском театре юного зрителя "СамАрт" прошло первое собрание коллектива, посвященное новому сезону.

Уже 28 августа школьники и их родители смогут посмотреть спектакль Александра Кузина "Сказки Чуковского". Официальное открытие пройдет 24 сентября - в этот день "СамАрт" планирует сыграть премьеру по рассказам Бунина "Темные аллеи". Над спектаклем работают режиссер Анатолий Праудин и художник Марина Евдоченкова.

В этом сезоне в "СамАрте" выйдут два мюзикла. "Обыкновенное чудо" ставит Дмитрий Белов, лауреат премии "Золотая Маска". Еще один лауреат, художник Юрий Хариков, готовит масштабную сценографию.

Знакомый самарскому зрителю балетмейстер, режиссер музыкального театра Алексей Фроленков (он сочинял пластику к спектаклю СамАрта "Опять цветет акация…") выпустит на Новой сцене музыкальную историю "Оливер" по мотивам романа Чарльза Диккенса (вместе с композитором Александром Чайковским, в инсценировке Льва Яковлева). Над новогодней постановкой, которую можно будет увидеть с 20 декабря, работают Павел Самохвалов и Татьяна Наумова.

В сентябре "СамАрт" примет участие в проекте "Большие гастроли". На сцене Молодежного театра Республики Башкортостан самарцы покажут "Маугли", "Храброго зайца" и "Хануму".