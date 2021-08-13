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Театр Культура

Сезон в "СамАрте" откроется "Темными аллеями"

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском театре юного зрителя "СамАрт" прошло первое собрание коллектива, посвященное новому сезону.

Уже 28 августа школьники и их родители смогут посмотреть спектакль Александра Кузина "Сказки Чуковского". Официальное открытие пройдет 24 сентября - в этот день "СамАрт" планирует сыграть премьеру по рассказам Бунина "Темные аллеи". Над спектаклем работают режиссер Анатолий Праудин и художник Марина Евдоченкова.

В этом сезоне в "СамАрте" выйдут два мюзикла. "Обыкновенное чудо" ставит Дмитрий Белов, лауреат премии "Золотая Маска". Еще один лауреат, художник Юрий Хариков, готовит масштабную сценографию.

Знакомый самарскому зрителю балетмейстер, режиссер музыкального театра Алексей Фроленков (он сочинял пластику к спектаклю СамАрта "Опять цветет акация…") выпустит на Новой сцене музыкальную историю "Оливер" по мотивам романа Чарльза Диккенса (вместе с композитором Александром Чайковским, в инсценировке Льва Яковлева). Над новогодней постановкой, которую можно будет увидеть с 20 декабря, работают Павел Самохвалов и Татьяна Наумова.

В сентябре "СамАрт" примет участие в проекте "Большие гастроли". На сцене Молодежного театра Республики Башкортостан самарцы покажут "Маугли", "Храброго зайца" и "Хануму".

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Последние комментарии

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

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